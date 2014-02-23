На Вінниччині люди зайшли на територію маєтку регіонала Калетніка

Як передає кореспондент УНІАН, тисячі людей Калинівського району спочатку пікетували маєток, а потім вимагати його відкрити. Коли люди зайшли на територію в одному із будиночків, ймовірно, що це він був для охорони, на горищі знайдено коробку із документацією – кримінальні справи, рішення судів, виконавчих служб.

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Також знайдено 6 пар номерних знаків, одна з яких із транзитними німецькими номерами й ще одна пара номерів, які видаються виключно керівництву облдержадміністрації Вінницької області: АВ5501ОА. Серез знайдених номерних знаків є пошкоджені, ймовірно у ДТП. Також знайдено три зброярських сейфи.

Охорона, яка у цей час перебуває на території і не перешкоджала людям, відмовилась показати вміст цих сейфів.

Через кілька годин на місце приїхав сам власник Калетнік, який сказав, що в його власності лише 14 га, інші близько 7 тис га він орендує. Нардеп також сказав, що усі документи готовий передати для опрацювання у правоохоронні органи, якщо на це є потреба.

Зокрема на цій території перебуває кілька будинків, три озера, ферма із худобою, пасовище для випасу худоби, різні будівлі для відпочинку.

Наразі журналісти й люди чекають на приїзд юристів, які правильно оформлять усе знайдене.