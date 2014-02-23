Волинський «Беркут» попросив вибачення на колінах

Як передає кореспондент УНІАН, публічний допит та вибачення працівників «Беркуту» влаштували о 16:00 на Театральному майдані Луцька.

Бійці спецпідрозділу повинні були з’явитися перед публікою ще 22 лютого, втім зустріч перенесли. 23 лютого по черзі кожен працівник «Беркуту» виходив на сцену та відповідав на запитання.

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Зокрема, про те, чи були вони задіяні для придушення протестів у Києві, чи застосовували силу і зброю проти людей, скільки отримали грошей та чи готові вибачитися.

Частина бійців під час заворушень у Києві не була. Хтось стверджував, що був лише водієм. Жоден не зізнався, що стріляв чи бив людей. Дехто з бійців був у столиці майже протягом двох місяців, починаючи з 24 листопада 2013 року та отримав, за їхніми словами, заохочення у розмірі 10 тисяч гривень.

Окрім цього «беркутівці» стверджували, що їм не видавали зброю, а лише спецзасоби – кийки, газові балончики та щити. А в останні дні – «кинули як котенят», аби вони добиралися самотужки з Києва.

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Усі, хто виходив на сцену, вибачалися і писали рапорт на звільнення. Більшість виголошувала пробачення на колінах. У вибаченнях вони просили пробачити їх за участь під час революції у якості бійців, обіцяли понести покарання і сприяти слідству.

Написав заяву на звільнення і заступник начальника обласного управління МВС Володимир Поліщук. Його силоміць, не давши договорити, поставили на коліна та заламали руки за спину.

«Я прошу вибачення у людей всієї України і волинян за те, що я ночами і днями стояв і забезпечував охорону громадського порядку. Я захищав дітей, дітей, які у формі були, які ходили у тих самих масках. Я намагався не допускати правопорушень», - зазначив Поліщук.

Він також додав, що виїзд волинських спецпризначенців у Київ був наказом міністра внутрішніх справ. Загалом у спецпідрозділі в області 56 людей.

За словами Поліщука, 15 з них були на території Волинської області, 12 приїхали з Києва поранені.

Керівник Волинського УМВС Олександр Терещук на майдан не прийшов, оскільки перебуває в Києві.

Під час допиту Поліщука також з’ясувалося, що під час штурму волинської міліції луцькими мітингувальниками, газові гранати у натовп кидали представники спецпідрозділу «Сокіл». Написати рапорти на звільнення їх запросили на майдан 24 лютого.