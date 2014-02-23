Влада Керчі спішно повернула прапор України на місце (фото)
22:40, 23 лютого 2014Політика
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Після того, як мітингувальники розійшлися, на флагштоку біля мерії Керчі знову підняли державний прапор України.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, в місті відбувся мітинг, який розвернувся на площі Леніна. Після того, як присутні заслухали промови організаторів і вільних виступаючих, всі попрямували до будівлі Керченської міської ради, щоб зустрітися з міським головою, а також помістити на виконком прапор Росії.
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