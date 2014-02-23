Голова Вінницької ОДА написав заяву про складання повноважень
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан написав заяву про складання своїх повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення вже колишнього керівника області оприлюднено 23 лютого на офіційному сайті облдержадміністрації.
«У зв’язку зі суспільно-політичною ситуацією, яку допустило центральне керівництво держави і яка призвела до загибелі десятків українців, я прийняв рішення скласти повноваження голови Вінницької обласної державної адміністрації», - сказано у його зверненні.
Він заявив, що як керівник області, ”робив усе можливе, аби на території регіону у цей складний період був збережений мир і спокій”.
Як повідомляв УНІАН, у «кривавий» четвер, коли Мовчан виходив на площу до вінничан, вони вимагали його відставки, він тоді відмовився й втікав від людей на своєму автомобілі. Його охоронець з числа працівників СБУ в той день, стріляючи з вогнепальної зброї, поранив у ногу беззбройного жителя міста.