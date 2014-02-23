Голова Вінницької ОДА написав заяву про складання повноважень



Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення вже колишнього керівника області оприлюднено 23 лютого на офіційному сайті облдержадміністрації.

«У зв’язку зі суспільно-політичною ситуацією, яку допустило центральне керівництво держави і яка призвела до загибелі десятків українців, я прийняв рішення скласти повноваження голови Вінницької обласної державної адміністрації», - сказано у його зверненні.

Він заявив, що як керівник області, ”робив усе можливе, аби на території регіону у цей складний період був збережений мир і спокій”.

Як повідомляв УНІАН, у «кривавий» четвер, коли Мовчан виходив на площу до вінничан, вони вимагали його відставки, він тоді відмовився й втікав від людей на своєму автомобілі. Його охоронець з числа працівників СБУ в той день, стріляючи з вогнепальної зброї, поранив у ногу беззбройного жителя міста.