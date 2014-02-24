Януковича затримали в Криму - депутат

Екс-президента України Віктора Януковича за непідтвердженою інформацією затримано в Криму і зараз його везуть у Київ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат фракції "УДАР" Володимир Куренной. «Заарештований? Інфа на 80%!!! Перевіряємо», - написав він Джерело інформації депутат назвав «солідним», але «потрібно перевіряти»

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