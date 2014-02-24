Януковича затримали в Криму - депутат

00:04, 24 лютого 2014
Політика
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Екс-президента України Віктора Януковича за непідтвердженою інформацією затримано в Криму і зараз його везуть у Київ

Янукович

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат фракції "УДАР" Володимир Куренной.

«Заарештований? Інфа на 80%!!! Перевіряємо», - написав він

Джерело інформації депутат назвав «солідним», але «потрібно перевіряти»

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