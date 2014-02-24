Від Авакова вимагають розслідування розстрілу на Інститутській

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Євромайдан SOS" у Facebook.

"На Інститутській хлопці кажуть, що ніхто слідчих дій не вів. Експертів не було. Вже 2 дні минуло. Багато слідів знищено. Де розслідування? Там на 2 дні роботи для 50 експертів! Там вже повинно було бути оточене все... Я не хочу більше ховати друзів", - йдеться в повідомленні.

"Думаємо, суть запиту зрозуміла. Виправдання, що ви ще не дуже впливаєте на ситуацію, наприклад, в окремих регіонах, в Києві не проходить. Чекаємо публічної відповіді і конкретних швидких ефективних дій" , - зазначають активісти.

Раніше Аваков стверджував, що стосовно ряду співробітників міністерства та обласних УВС за фактами їх дій щодо активістів розпочато службові розслідування.