Журналісти знайшли документи, в яких Пшонка просив Януковича ввести НС
07:56, 24 лютого 2014Політика
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Колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка просив в екс-президента Віктора Януковича ввести надзвичайний стан в Україні.
Віктор Пшонка
Такі документи були знайдені журналістом Мустафою Найємом. Вони були знайдені в архівах Пшонки.
У документах колишній високопоставлений чиновник просив Януковича вести НС, повідомляє ТСН.
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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю Генпрокуратури Олег Махніцький повідомив, що слідчі ГПУ беруть заходи з затримання і оголошення в розшук осіб, винних у кривавих подіях в Україні.
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