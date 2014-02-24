Журналісти знайшли документи, в яких Пшонка просив Януковича ввести НС

07:56, 24 лютого 2014
Політика
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Колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка просив в екс-президента Віктора Януковича ввести надзвичайний стан в Україні. 

Віктор Пшонка

Такі документи були знайдені журналістом Мустафою Найємом. Вони були знайдені в архівах Пшонки.

У документах колишній високопоставлений чиновник просив Януковича вести НС, повідомляє ТСН.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю Генпрокуратури Олег Махніцький повідомив, що слідчі ГПУ беруть заходи з затримання і оголошення в розшук осіб, винних у кривавих подіях в Україні. 

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