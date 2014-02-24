Автомайдан збирається стежити за новою владою - Поярков

Про це заявив Вестям Сергій Поярков, активний учасник Автомайдану.

"Ми відразу попереджали про те, що будемо стежити за владою незалежно від того, хто в ній перебуває. Вона повинна завжди відчувати, яка відповідальність лежить на ній перед народом", - сказав Поярков.

Зараз рух співпрацює з патрулями міліції та районних самооборон для забезпечення безпеки на вулицях столиці.

Читайте такожУ Тернополі активісти Автомайдану патрулюють дороги, забезпечуючи виконання ПДР«Чергуємо і в Межигір'ї, щоб не було мародерства», - повідомив Поярков.

«В Автомайдані все вирішується колегіально. Тому лідерів у нас немає. Цим ми принципово відрізняємося від влади», - додав він.