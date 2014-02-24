Автомайдан збирається стежити за новою владою - Поярков
08:37, 24 лютого 2014Політика
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Автомайдан буде нагадувати новій владі про відповідальність перед народом
Сергій Поярков розповів про плани Автомайдану
Про це заявив Вестям Сергій Поярков, активний учасник Автомайдану.
"Ми відразу попереджали про те, що будемо стежити за владою незалежно від того, хто в ній перебуває. Вона повинна завжди відчувати, яка відповідальність лежить на ній перед народом", - сказав Поярков.
Зараз рух співпрацює з патрулями міліції та районних самооборон для забезпечення безпеки на вулицях столиці.
Читайте такожУ Тернополі активісти Автомайдану патрулюють дороги, забезпечуючи виконання ПДР«Чергуємо і в Межигір'ї, щоб не було мародерства», - повідомив Поярков.
«В Автомайдані все вирішується колегіально. Тому лідерів у нас немає. Цим ми принципово відрізняємося від влади», - додав він.
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