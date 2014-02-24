Майданівці пропонують створити орган контролю за діяльністю політиків

Представники Майдану вважають за необхідне створити орган контролю за діяльністю політиків, щоб не повторити помилок 2005 року.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Кола народної довіри.

«Коло народної довіри вважає вкрай необхідним створити орган контролю за діяльністю будь-яких політиків, не залежно від кольору партійних прапорів. Відповідний законопроект буде підготовлений та переданий до Верховної Ради протягом тижня. Народ України не може допустити помилок 2005 року. Народовладдя має стати не гаслом, а реальністю життя», - йдеться у спільній заяві представників Майдану.

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Також у заяві відзначаються перші результати діяльності Майдану: «Три місяці нашого Майдану сьогодні почали давати свої перші результати. З цієї сцени від імені Майдану ми заявили вимогу про негайну відставку Януковича, негайний арешт Пшонки, Захарченка, Лєбєдєва. Багато хто вчора казав, що це неможливо і не треба вимагати неможливого, але вже сьогодні Янукович відсторонений - це факт. Страшна ціна сплачена українським народом за цю першу перемогу».

Майдан ініціює формування Люстраційної комісії: «У кожному місті, в кожному селі - виявимо тих, хто роками обкрадав, залякував, знущався над громадянами України. Таким особам буде заборонено займати керівні посади, обиратися до представницьких органів влади, займатися підприємницькою діяльністю в нашій державі. На виконання цього положення ми доручаємо Верховній Раді прийняти підготовлені нами законопроекти «Про правову люстрацію та створення громадської люстраційної комісії». Люстраційна комісія буде працювати не один рік, стільки, скільки треба, щоб очистити українську землю від цієї нечисті».

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«Наступний крок - покарання винних через проведення Народного трибуналу за результатами роботи Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні. Щоб жоден громадянин України, в будь-якому куточку України не постраждав більше від порушень прав людини з боку чиновників», - повідомляють активісти.

Також представники Майдану переконані, що «де-факто Майдан став гарантом Конституції. І Майдан має залишатись як наглядовий орган над органами державної влади. Для цього Майдан повинен мати необхідні структури і бути спроможним у будь-який момент зібрати Віче як орган прямого народовладдя».

Щодо формування Верховною Радою персонального складу перехідного уряду народної довіри зазначається, що цей уряд має бути сформований із визнаних професіоналів з незаплямованою репутацією, а не партійних функціонерів.

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«Ці критерії ми сформулюємо та оприлюднимо для затвердження тут зі сцени Майдану. Протягом трьох днів ми передамо до Верховної Ради України критерії та громадські рекомендації, на основі яких мають призначатися члени перехідного уряду народної довіри. Основним завданням цього уряду буде реалізація реанімаційного пакету реформ, який готує громадськість та експерти. Першими з них є судова реформа, реформа правоохоронних органів, децентралізація влади на користь місцевих громад, антикорупційна реформа, реформа виборчого законодавства».

Під заявою підписалися: Дмитро Ярош («Правий сектор»), Сергій Поярков та Іван Рудяк (Автомайдан), Олег Міхнюк (воїни-афганці), Ольга Богомолець (медики Майдану), Володимир В’ятрович (Громадський сектор Майдану), Владика Стефан (Духовна рада Майдану), Ірена Карпа (письменниця).