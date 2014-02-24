Партія регіонів визначиться із кандидатом у президенти на з'їзді - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання, чи голосуватиме фракція ПР за новий уряд і чи висуватиме своїх кандидатів у президенти.

“Що стосується висунення кандидатів у президенти - це буде робитися на з'їзді і він ухвалить відповідні рішення”, - сказав Єфремов і додав, що поки що попередня дата проведення з'їзду - 1 березня.

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Водночас щодо голосування за уряд він зазначив, що фракція ще не визначилася, оскільки ще немає запропонованого складу уряду.

“Я бажаю членам коаліції якомога швидше сформувати уряд, тому що процеси розвиваються дуже динамічно і уряд має працювати”, - сказав Єфремов.