Ми готові підписати Угоду про асоціацію і підтримати Україну в ці важкі часи - Ромпей

Як передає власний кореспондет УНІАН у Брюсселі, про це Ромпей заявив на саміті ЄС - Бразилія за участі бразильського президента Ділми Русєфф, додавши, що Євросоюз має й надалі залишатися активно залученим до українських справ.

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"Ми обмінялися думками щодо України, де люди заплатили високу ціну за свободу. Я вітаю волю українського народу жити у вільній, єдиній країні з міцними зв'язками з Європейським Союзом", - сказав Ромпей.

"Ми готові підписати Угоду про асоціацію і підтримати Україну у ці важкі часи. Ми дуже пильно стежимо за подіями в Україні, і ЄС буде й надалі залишатися залученим до українських справ", - сказав президент Європейської ради.