Медведєв засумнівався в легітимності "органів влади" в Україні
14:37, 24 лютого 2014Політика
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Москва зараз не бачить, з ким можна було б вести діалог в Україні, легітимність цілого ряду органів влади викликає сумніву, а визнання їх з боку деяких країн - це спотворення реальних фактів, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.
"Строго кажучи, сьогодні там спілкуватися не з ким, легітимність цілого ряду органів влади, які там функціонують, викликає великі сумніви", - сказав Медведєв журналістам.
"Деякі наші іноземні партнери вважають інакше. Не знаю, яку вони читали конституцію, але це якась аберація свідомості, коли легітимним називається те, що по своїй суті є результатом збройного заколоту", - додав Медведєв.
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