Медведєв засумнівався в легітимності "органів влади" в Україні

"Строго кажучи, сьогодні там спілкуватися не з ким, легітимність цілого ряду органів влади, які там функціонують, викликає великі сумніви", - сказав Медведєв журналістам.

"Деякі наші іноземні партнери вважають інакше. Не знаю, яку вони читали конституцію, але це якась аберація свідомості, коли легітимним називається те, що по своїй суті є результатом збройного заколоту", - додав Медведєв.