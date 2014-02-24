У лікарнях Львова отримують меддопомогу близько 200 постраждалих під час акцій в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, який відвідав пацієнтів з Майдану у львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги. У цій лікарні, зокрема, знаходяться 28 осіб.

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«За останні тижні близько 200 осіб отримали медичну допомогу у Львові. Це люди, які отримали важкі поранення, після побиття, після вибухів. Всі вони були невідкладно прийняті у Львові. На сьогоднішній день в міських лікарнях перебувають 43 пацієнта, які прибули з боїв. Те, що ми бачимо сьогодні, це поранення, які люди отримують на фронті, під час війни. 28 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги. 9 з них виїхали за кордон, деякі зараз готуються на виїзд за кордон. Це Польща, Австрія. Також є пропозиція від Чехії. Хочу подякувати всі міста-партнери Львова, всі країни, які нам сьогодні простягають руку допомоги», - сказав міський голова Львова.

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Він також повідомив, що у Львові лікувалися і лікуються постраждалі з багатьох міст України - Донецька, Криму, Луганська, Житомира, Білорусі.

«Чому вони їхали до Львова? Тому що у Львові безпечно, у нас не було випадків, коли б викрадали людей з лікарень», - зазначив Садовий.