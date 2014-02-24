У ВР утворена депутатська група “Економічний розвиток” на чолі з Кінахом

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив, що у ВР утворена депутатська група “Економічний розвиток”.

Групу очолить позафракційний депутат Анатолій Кінах. Як передає кореспондент УНІАН, в цю групу увійшли 33 депутата. Заступник Кінаха - Віталій Хомутиннік. Читайте такожУ ЦВК пообіцяли, що президентські вибори відбудуться за міжнародними стандартами

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