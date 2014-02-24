Руслана звинуватила нову владу в кулуарних домовленостях

Одна з лідерів Майдану, співачка Руслана Лижичко розкритикувала нову владу за кулуарні домовленості та закликала до люстрації влади.

Про це вона написала у своєму блозі на Українській правді.

«Велика кількість думок, що зараз линуть Майданом. Ми говорили про Уряд народної довіри. Виглядає на те, що формується уряд народної недовіри. Все кулуарно», - написала Руслана.

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Вона зауважила, що знову замість професіоналів у владу йдуть партійці-популісти.

«Наближаємося до дежавю 2004-2005. Всі, хто прагне в уряд і на прем'єрство, зараз мають довести народу фаховість у галузі і відсутність політичних амбіцій та бізнес-фінансових мотивацій», - зазначила Руслана.

Вона закликала створити технократичний уряд, який працюватиме в інтересах народу і держави, а не партійно-політичних або фінансових груп впливу.

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«Прийшов час згадати слово, яке так довго і неприкаянно лунало просторами Майдану та України. Люстрація», - наголосила Руслана.

Крім того, вона поставила під сумнів роботу одного із виконувачів обов'язків міністра. «Два дні роботи одного з наших колег на посаді виконувача обов'язків міністра вже викликають сумніви в його компетентності. А прізвище іншого теж підняло купу брудної білизни, яка досі «невідіпрана», - йдеться у блозі.