Психологічна служба Майдану надає безкоштовну допомогу після масових убивств

Про це сьогодні повідомив керівник Психологічної служби Майдану Володимир Погорілий, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Допомога надаватиметься всім, хто постраждав, учасникам протестів з усіх сторін (Майдан, Антимайдан, міліція, волонтери тощо), постраждалим після силового протистояння та членам сімей, які пережили насильство», - сказав Погорілий.

Пункти психологічної допомоги вже працюють в Українському домі, на Прорізній (Держкомтелерадіо) та сьогодні відкрилась ще одна точка – Макдональдс на вул. Софіївська, ½. Там потерпілим надаватимуть допомогу кваліфіковані спеціалісти.

«Нам треба всім пережити втрати друзів, родичів, знайомих, зруйновані ілюзії, зцілити рани. Ми травмовані останніми подіями і будемо раді надати допомогу всім, хто її потребує, незалежно від політичних поглядів», - сказав Погорілий.

Читайте такожЩонайменше четверо снайперів розстрілювали людей на Майдані 20 лютого – польський журналіст

Керівник Психологічної служби наголосив, що після пережитих кривавих подій люди ніколи не будуть такими, як раніше, тому політики мають подумати перед тим, як застосовувати політтехнології.

«Уже зараз у нашу службу приходять люди, що на власні очі бачили смерть, родичі загиблих, волонтери, що виносили під обстрілами трупи», - додав Погорілий.

У свою чергу психолог служби Надія Галімбієвська дала кілька порад для тих, хто переживає стрес після кривавих подій на Майдані.

Зокрема, вона наголосила на необхідності спілкуватись із людьми, шукати розради, не вживати алкоголю та розмовляти про свої відчуття, не тримати горе в собі.

«Не відмовляйтесь від допомоги інших, навіть, якщо вам здається, що вони не зрозуміють», - додала психолог.

Телефони гарячої лінії психологічної допомоги 099-093-80-10, 068-699-41-71, 093-436-67-33.

Нагадаємо, 18 лютого поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями в Києві. Вранці 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 82 особи, за різними даними, більше тисячі було поранено.