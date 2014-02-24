У справі про викрадення Луценка і Вербицького затримані два чиновника МВС - Махніцький

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю Генпрокуратури Олег Махніцький.

Він зазначив, що Генпрокуратура спільно з МВС розслідують кримінальне провадження “за фактом незаконного викрадення Луценка і Вербицького”.

“Затримано двох осіб, і це є високопосадовці Міністерства внутрішніх справ”, - наголосив Махніцький.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня тіло львівського активіста Вербицького було знайдено в лісі поблизу села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Вербицького разом із громадським діячем Ігорем Луценком було викрадено 21 січня з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення у сутичках на вулиці Грушевського. Двох активістів викрали 10 невідомих молодиків, завезли за місто, катували та допитували, а потім нарізно кинули у лісі на морозі. Луценку з перебитою ногою вдалося доповзти до того місця, де йому змогли надати допомогу.

Слідчим відділенням Бориспільського міськвідділом ГУ МВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.