Генпрокурор: Павличенків можуть звільнити вже сьогодні-завтра

Новопризначений генеральний прокурор України Олег Махніцький вважає, що засуджені за обвинуваченням у вбивстві судді Дмитро та Сергій Павличенки можуть бути звільнені вже сьогодні або завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Махніцький заявив сьогодні на засіданні парламенту.

Він зазначив, що у справі Павличенків суди вже винесли остаточні вироки.

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“Мною дано вказівку, і в цей час працівники Генеральної прокуратури витребували справу Павличенків, і вивчається питання можливого звільнення їх з-під варти”, - сказав він.

Махніцький додав, що вважає, що найближчим часом, сьогодні-завтра, вони будуть звільнені.

Махніцький доповів щодо цього питання на прохання голови ВР Олександра Турчинова, який зазначив, що футбольні фанати, які виступають за звільнення Павличенків, чекають інформації щодо цього питання.

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Довідка УНІАН. 2 жовтня 2012 року Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

Суддя Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

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14 січня 2013 року Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просили генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків. Також обвинувачені заявляли, що них застосовували тортури.

23 січня 2014 р. Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних та цивільних справ залишив у силі вирок Павличенкам.