Під час кривавих сутичок у Києві донька Тимошенко відпочивала у розкішному готелі Риму

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Особливе.

Для свого свята Євгенія Тимошенко обрала найдорожчий римський готель Де Руссі, розташований за крок від Пьяцца дель Пополо, місця, де до 19 століття відбувалися публічні страти. Переночувати тут коштує від 600 євро за найпростіший номер. А розташовані внизу крамниці якнайкраще ілюструють рівень статку пожильців – ціни на каблучки в одному з магазинів, починаються від 5 тис. євро, а чоловічий піджак коштує від 4-х.

Номер обрали один з найкращих у готелі, його балкон просто над входом і виходить на Пьяцца дель Попполо.

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Пара зареєструвалася в готелі надвечір 18 лютого – в день початку кривавих київських подій. 20 лютого розстріляних українців було вже більше 50-ти, в українській столиці беркутівці та снайпери стріляли в беззбройних людей, жінки з усіх усюд пішки підтягувалися до центру, несли їжу, медикаменти і допомагали розбирати асфальт на бруківку.