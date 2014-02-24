Добкін зустрічався з Януковичем в п'ятницю, але зараз не знає де він знаходиться

Як передає кореспондент УНІАН, про це Добкін сказав журналістам сьогодні під час брифінгу.

“Я бачився з ним 21 числа. Напередодні проведеного в місті Харкові з'їзду депутатів всіх рівнів. Ми провели з ним дуже непросту бесіду, яка тривала майже 3 години. Давайте я залишу подробиці за дужками”, - сказав Добкін.

“Я не знаю де він зараз знаходиться”, - додав губернатор.

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Як повідомляв УНІАН, за словами в.о міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поки не вдалось з'ясувати місце перебування екс-президента Віктора Януковича. Але з'ясовано, що Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів у Донецьк, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордоники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився у приватній резиденції і не використав жодну державну резиденцію.

"Обставини, за яких зник Янукович, продовжують з'ясовуватись", - повідомив Аваков.

24 лютого ввечері Добкін заявив, що балотуватиметься у президенти України на найближчих виборах, які Верховна Рада призначила на 25 травня.