Депутати повернули мандат Ігорю Маркову. Документ

Відповідне розпорядження парламенту було підписане 22 лютого.

Тоді ж мандати повернули Павлу Балозі та Олександру Домбровському, однак зачитуючи їхні імена, віце-спікер Кошулинський не згадав про Маркова, пише Таймер.

Таким чином Рада відмінила розпорядження колишнього спікера Володимира Рибака, згідно з яким депутату заблокували картку та припинили нараховувати зарплату.

Як повідомляв УНІАН, лідерові партії «Родина» Маркову, позбавленому судом мандата народного депутата, інкримінують організацію і побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

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22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Печерський райсуд Києва заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 грудня Печерський райсуд вирішив продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

4 лютого цього року МВС передало матеріали справи Маркова на розгляд до Приморського районного суду Одеси. 10 лютого суд почав розгляд справи, і відмовився пом'якшити запобіжний захід, залишивши підсудного під арештом.

14 лютого за клопотанням голови Апеляційного суду Одеської області Анатолія Луняченка Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив рішення про перенесення судового розгляду справи Маркова з Одеси до Криму.