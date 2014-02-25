Росія починає в Криму видачу паспортів за полегшеною процедурою

Про це у Фейсбук повідомив місцевий журналіст Олег Крючков.

"У Сімферополь прибули депутати Держдуми Росії. Головний - Леонід Слуцький - глава комітету з СНД. Зустрічали (кримські депутати) Аксьонов і Цеков", - написав він.

"Росія починає видачу паспортів за полегшеною процедурою. Росія вимагає виконання умов домовленостей між опозицією і Януковичем. І головне, у разі рішення кримчан на референдумі, або звернення ВР Криму до Росії з проханням про приєднання... Росія розгляне це питання дуже швидко. Цеков і Аксьонов м'ялися, говорили про цілісність і фестиваль "Русское слово", - додав він.