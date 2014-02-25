Рада сьогодні дасть Турчинову повноваження підписувати закони

Як передає кореспондент УНІАН, другим питання порядку денного сьогоднішнього засідання ВР передбачено розгляд проекту постанови про заяву України до Міжнародного кримінального суду щодо фактів вчинення злочинів проти людяності під час проведення масових акцій протесту.

Також ВР розгляне законопроект про внесення мін до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” (щодо реабілітації осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року).

Читайте такожДепутати повернули мандат Ігорю Маркову. ДокументКрім того, розглядатиметься проект постанови про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі №21722/11 “Олександр Волков проти України”.