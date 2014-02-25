ГПУ сьогодні оформить документи про порушення справи проти Януковича – Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Руслан Кошулинський сказав у коментарі журналістам.

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Кошулинський відзначив, що найцікавішим питанням є розпорядження слідчого прокуратури щодо взяття під варту.

“Це є найвищі посадові особи, починаючи від Януковича і закінчуючи керівниками нижчої... його оточення”, - відзначив він.

“Щойно я був на телефонному зв'язку з генпрокурором, який підтвердив, що ця інформація сьогодні — це вже буде офіційний документ про порушення справи”, - сказав він.

На уточнення, чи це йдеться про порушення справи проти Президента, він сказав: “Так”.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.