Справа проти Януковича вже у Печерському суді - Кошулинський
11:46, 25 лютого 2014Політика
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Справа щодо притягнення до відповідальності та розшуку колишнього президента Віктора Януковича є в Печерському суді Києва і сьогодні має бути рішення
Справа Януковича перебуває в Печерському суді
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засідання парламенту заступник Верховної Ради України Руслан Кошулинський.
Він зазначив: “Щойно телефонував генеральний прокурор України — справа щодо притягнення, розшуку тощо колишнього Президента зараз перебуває в Печерському суді в очікуванні рішення Печерського суду”.
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