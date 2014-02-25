Справа проти Януковича вже у Печерському суді - Кошулинський

11:46, 25 лютого 2014
Політика
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Справа щодо притягнення до відповідальності та розшуку колишнього президента Віктора Януковича є в Печерському суді Києва і сьогодні має бути рішення

Справа Януковича перебуває в Печерському суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засідання парламенту заступник Верховної Ради України Руслан Кошулинський.

Він зазначив: “Щойно телефонував генеральний прокурор України — справа щодо притягнення, розшуку тощо колишнього Президента зараз перебуває в Печерському суді в очікуванні рішення Печерського суду”.

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