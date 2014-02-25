Президент Польщі вважає малоймовірною військову інтервенцію Росії в Україну

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Коморовський сказав сьогодні в ефірі RMF FM.

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"Не думаю, що Росія сьогодні могла б спробувати застосувати щодо України методи, які застосувала до значно меншої Грузії", - сказав він.

Коморовський сказав, що не можна виключити такий сценарій, але назвав його "дуже неправдоподібним».

Коморовський зауважив, що російська влада, в першу чергу, використовує відмінності між українцями у регіонах та, найімовірніше, захоче використати складну економічну ситуацію в країні.

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«І на це Росія насправді може розраховувати, що матиме місце якась форма компрометації не лише революційного табору, але також розвіються надії на просту та безпроблемну допомогу Західного світу для України, бо такі сподівання трохи поширились Україною», - сказав він.

Коморовський також висловив думку, що НАТО не повинно гарантувати територіальну цілісність України, зазначив, що Захід однозначно заявив, що Україна повинна залишається єдиною державою.

Він теж назвав гарантами єдності України самих українців.

«Там за 25 років незалежності виросло вже нове покоління, для якого Україна від Харкова до Львова є єдиною державою – їхньою державою», - сказав Президент Польщі.

Він додав, що усі політичні сили в Україні однозначно засуджують прояви сепаратизму, назвавши повідомлення про поділ країни "пропагандою російських медіа".