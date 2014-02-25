Великобританія висловила готовність підтримати український бізнес - Фірташ

Коментуючи результати зустрічі, Фірташ зазначив, що вона була дуже корисною і конструктивною. «Великобританія висловила принципову готовність подати підтримку українському бізнесу, а також сприяти досягненню стабільності і зростанню української промисловості», – цитують Фірташа в прес-службі Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як наголошується, сторони також обговорили питання надання Великобританією політичної і економічної підтримки Україні услід за формуванням нового українського уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 20 лютого вирішила запровадити адресні санкції щодо українських чиновників, причетних до насильства, як -от: візові обмеження, заморожування фінансових активів та ембарго на поставки зброї до України, яка може бути використана для придушення протестів. Крім того, активісти Євромайдану закликали Євросоюз і США запровадити адресні санкції щодо оточення Януковича і окремих великих бізнесменів, що підтримують його. У числі останніх називалося прізвище і Дмитра Фірташа.