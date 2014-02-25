В Раді хочуть провести дострокові вибори Ради восени 2014 року

Про це йдеться у зверненні народного депутата Ігоря Палиці, повідомляють "Волинські новини".

«Ми отримали можливість на повне перезавантаження влади. Ми не можемо змарнувати свій шанс, здобутий кров’ю Майдану», - йдеться у зверненні депутата.

«Сьогоднішні події в уряді і парламенті спонукають мене до гострих оцінок і рішучих заяв. До влади рвуться політики, які не розуміють, що влада – це не привілей, а подвійна відповідальність. Розподіл портфелів, брудні політичні ігри, старі корупційні схеми – так відповідають депутати на кров Майдану», - наголошує нардеп.

«Не можна допустити, щоб у Верховній Раді залишилися ті ж люди, які вчора служили режиму Януковича. В.о. прем’єра Арбузов з близького оточення Президента цинічно просить використати його багатий досвід у новому коаліційному Кабінеті Міністрів. Жодних домовленостей з колишніми ставлениками Януковича не може бути. Недаремно сьогодні, вже будучи при владі, жоден з опозиційних депутатів не згадує Арбузова, хоча саме ця людина на посаді віце-прем’єра відповідала за контакти з опозицією», - вважає Палиця.

«Теперішній парламент не виправдав народної довіри. Вважаю необхідним проведення виборів до парламенту після президентських виборів. Вони мають відбутися восени 2014 року для того, щоб всенародно обраний Президент міг гарантувати прозорість і чесність виборів», - йдеться у зверненні.

«Ми повинні дати трохи часу, щоб Верховна Рада прийняла низку законів, а уряд - налагодив тісну співпрацю з європейськими фінансовими установами. Але рішення про дострокові вибори до парламенту потрібно ухвалити вже і негайно. Бо затягування перейде в популізм», - підкреслив Палиця.