Турчинов: Відродження духовності неодмінно стане відродженням України

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», Турчинов подякував Церквам за їхню мужність і духовну стійкість, та ту підтримку, ”яку вони, попри небезпеку, надали протестувальникам”.

Він підкреслив, що кровопролиття, кричуща корупція та звірства поваленого режиму були результатом бездуховності; тому відродження духовності неодмінно стане відродженням України.

Під час прямої, часом гострої дискусії церковні ієрархи і релігійні лідери особливо наголошували на необхідності збереження територіальної цілісності країни, відновлення конституційного ладу, консолідації суспільства, недопущення свавілля й анархії.

Вони закликали керівництво країни зробити все можливе, щоби виразки, які іржею роз’їдали суспільний організм були видалені, а рани, нанесені українському народові – якнайшвидше оздоровлені і запевнили, що зі свого боку докладуть для цього усіх можливих зусиль.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, муфтій Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім, головний рабин Києва і України Яків Дов Блайх, голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів В’ячеслав Нестерук особливо зупинились на відповідальності Церков і релігійних організацій за мир в Україні і єдності її народу незалежно від конфесійних, мовних, регіональних відмінностей, за обережність у вчинках і словах, які в ситуації важкої травми, завданої режимом українському суспільству можуть призводити до невиправних наслідків.

Голова Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської Михайло Паночко заявив, що ”релігійні діячі мають визнати і свою частину провини за те, що відбулося в країні, адже зустрічаючись із Януковичем не всі з них і не завжди наважувалися говорити йому в очі всю правду”.

Місцеблюститель Київського митрополичого престолу Української православної церкви митрополит Онуфрій, керівник Церкви адвентистів сьомого дня Віктор Алексєєнко, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви Леонід Падун підкреслили життєву важливість порозуміння між регіонами країни, недопущення будь-яких дій та заяв, які могли б бути витлумачені як неповага одних українців до інших.

Єпископ-помічник київської архієпархії Української греко-католицької церкви Йосиф та єпископ Української Лютеранської Церкви В’ячеслав Горпінчук говорили про необхідність гідного вшанування полеглих героїв Майдану, а також державної допомоги пораненим і постраждалим.

Всі присутні на зустрічі наголошували, що ці люди своїм життям і кров’ю вибороли для України шанс, який ніхто не вправі змарнувати.

Турчинов відверто розповів членам Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій про масштаби тих викликів, ”які кинуті сьогодні Українській державі і кожному українцеві” і подякував їм за беззастережну готовність відповідати на ці виклики разом із новою владою.