Турчинов закликав прокурорів очистити силові структури від корупції

Представляючи виконувача обов’язків генерального прокурора Олега Махніцького у вівторок, 25 лютого, в Києві, в.о. глави держави наголосив, що саме прокуратура зобов'язана "повернути віру людей в те, що злочинців буде покарано, а прості люди будуть захищені", пише NEWSru.ua.

За словами Турчинова, "наслідком відсутності влади" стали виклики можливого сепаратизму. "Цим скористалися ті, хто ненавидить Україну, ті, хто хоче її розколоти", - сказав він і закликав присутніх працівників Генпрокуратури "дати цьому відсіч негайно".

Ще однією "трагічною темою" для України Турчинов назвав тему корупції. "Зможемо ми очистити прокуратуру та силові структури від корупції - це буде запорука виживання української економіки", - зазначив він.

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Говорячи про завдання прокуратури, спікер парламенту відзначив необхідність серйозного реформування силових структур, зокрема, органів прокуратури. "Це мають бути органи, які по своїй суті не виконуватимуть злочинних наказів. Я хочу вірити в те, що саме такою ми зможемо зробити Генеральну прокуратуру України. Я переконаний, що Олег Ігоревич (Махніцький – Ред.) виконуватиме ті завдання, які потрібні для захисту нашої країни, для відновлення авторитету силових структур та забезпечення закону і порядку в країні.

Турчинов зазначив, що після трагічних подій, що відбулися в останні місяці, "ми фактично отримали нову країну, у якій люди більше не будуть допускати, щоб їх били по обличчю, країну, у якій люди не будуть більше миритися з відсутністю правосуддя, із замовними рішеннями, з корупцією".

"Люди хочуть жити у вільній, європейській країні, не хочуть стояти на колінах та відчувати себе рабами", - додав він.

Також Турчинов заявив, що винні у масових убивствах людей будуть покарані.

"Ті, хто винен у масових вбивствах людей, будуть відповідати перед українським судом, і, не виключаю, перед Міжнародним трибуналом, а головне - перед судом Божим, - сказав Турчинов. - Ми повинні у найкоротший час повернути віру людей у те, що злочинці повинні бути покарані, а прості люди – захищені", передає прес-служба "Батьківщини".

Виконувач обов'язків глави держави наголосив, що останніми роками силові структури працювали у невідповідності до законодавства, перетворилися на репресивні органи. У цьому контексті Турчинов закликав "кардинально реформувати" систему правоохоронних органів, а також вжити заходів для наведення порядку в країні і захисту її громадян, викорінення корупції. При цьому він висловив переконання, що представники силових структур, які "зберегли гідність, душу, відповідальність, повинні залишатися і працювати на країну".

"Питання виживання країни - це питання, як швидко ми можемо відновити владу, яка зможе захищати країну, домівки, наших дітей", - зазначив керівник парламенту.

"Українці готові захистити свою країну, відновити її, підняти її велич, повернути повагу до неї в усьому світі. Ми повинні реалізувати наш історичний європейський вибір, відновити наш потужний економічний потенціал, пишатися тим, що ми - українці, - підсумував він. - І тут для працівників прокуратури безліч завдань, які треба робити негайно і ефективно".

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада дала згоду на призначення народного депутата від фракції "Свобода" Олега Махніцького на посадугенерального прокурора України.

За таке рішення проголосували 312 народні депутати із 373 зареєстрованих у залі.