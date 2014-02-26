Мінфін США закликав банки уважно стежити за рахунками Януковича

FinCEN нагадує фінансовим установам США про те, що вони повинні здійснювати ретельну перевірку особистих банківських рахунків, зареєстрованих на або від імені великих іноземних політиків.

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"Відомство закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

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Верховна рада оголосила відстороненим від посади президента України Віктора Януковича і в неділю проголосувала за постанову про передачу повноважень глави держави спікеру Олександру Турчинову - до проведення президентських виборів 25 травня.