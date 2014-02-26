У Держдумі РФ хочуть розглянути питання спрощеного надання громадянства українцям

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язках з співвітчизниками Леонід Слуцький, виступаючи в нижній палаті російського парламенту за результатами поїздки до Криму.

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«Ми повинні дуже чітко, детально, вивірено підійти до будь-якого механізму щодо громадянства і обговорювати це, безумовно, в закритому режимі. Думаю через кілька днів наш комітет разом з усіма фракціями в Держдумі, з якими ми ведемо детальні консультації, зможе запропонувати палаті раціональний підхід з цього приводу, після попереднього розгляду керівництвом країни у форматі Ради безпеки», - сказав Слуцький.

За його словами, Держдума не повинна поспішати і поспішно обговорювати поки що не готові законопроекти. При цьому він підкреслив, що закон повинен без будь-яких розділових ліній поширюватися на всіх без винятку жителів України.

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Як сказав Слуцький, Росія зобов'язана підтримати «братський народ», при цьому не «оголяти» Україну і залишати її без російськомовного населення.

Він заявив, що на цій території сторіччями жили російські і російськомовні, і зміна такого становища буде «на руку» геополітичній лінії, яку «через Київ проводять стратегічні друзі на Заході».