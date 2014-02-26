На посаду Міністра закордонних справ фракція підтримала кандидатуру Тарасюка - Оробець

10:21, 26 лютого 2014
Політика
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Депутат від «Батьківщина» Леся Оробець спростовує інформацію стосовно того, що їй запропонували посаду голови МЗС. 

Оробоец

"У відповідь на інформацію Мустафи Найєма щодо погодження складу уряду на Раді Майдану.1. Мені жодного поста не пропонували. 2. На посаду Міністра закордонних справ фракція підтримала кандидатуру Бориса Тарасюка. В цей складний час швидка ефективна командна гра є пріоритетом. 3. І взагалі у мене є обгрунтовані сумніви, чи була б у мене можливість за існуючих обставин та підходів показати критично необхідні громадянам чіткі вимірні результати", - написала Оробець на своїй сторінці у Facebook.

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