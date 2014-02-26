На посаду Міністра закордонних справ фракція підтримала кандидатуру Тарасюка - Оробець

"У відповідь на інформацію Мустафи Найєма щодо погодження складу уряду на Раді Майдану.1. Мені жодного поста не пропонували. 2. На посаду Міністра закордонних справ фракція підтримала кандидатуру Бориса Тарасюка. В цей складний час швидка ефективна командна гра є пріоритетом. 3. І взагалі у мене є обгрунтовані сумніви, чи була б у мене можливість за існуючих обставин та підходів показати критично необхідні громадянам чіткі вимірні результати", - написала Оробець на своїй сторінці у Facebook.