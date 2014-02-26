Турчинов звільнив Клюєва та Портнова з Адміністрації Президента

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Турчинов підписав укази № 141/2014, №143/2014 по звільнення з займаних посад Клюєва і Портнова. Окрім того, були звільнені з посад заступників глави АП Юрій Чмирь (указ № 145/2014) та Сергій Ларін (№144/2014).

24 січня 2014 року екс-президент Віктор Янукович призначив Клюєва Главою Адміністрації Президента України, а Портнова першим заступником.