Турчинов звільнив Клюєва та Портнова з Адміністрації Президента
10:36, 26 лютого 2014Політика
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Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Андрія Клюєва з посади глави Адміністрації Президента України та Андрія Портнова з посади першого заступника глави АП.
Турчинов звільнив Клюєва та Портнова з Адміністрації Президента
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Турчинов підписав укази № 141/2014, №143/2014 по звільнення з займаних посад Клюєва і Портнова. Окрім того, були звільнені з посад заступників глави АП Юрій Чмирь (указ № 145/2014) та Сергій Ларін (№144/2014).
24 січня 2014 року екс-президент Віктор Янукович призначив Клюєва Главою Адміністрації Президента України, а Портнова першим заступником.
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