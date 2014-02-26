Кернес не буде очолювати виборчий штаб Добкіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після сесії Харківської міської ради сказав сам Кернес.

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«Виборчу кампанію Михайла Марковича Добкіна я очолювати не буду, тому що я працюю Харківським міським головою і буду працювати Харківською міською головою тоді, коли буде виборча кампанія. Хто очолить Михайла Добкіна, він сам вам відповість», - сказав Кернес.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Добкін заявив, що буде балотуватися на посаду Президента України на найближчих виборах.

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Як відомо, на виборах міського голови Харкова у 2006 році Кернес очолював виборчий штаб Добкіна. З тих часів широко відомий ролик, де Добкін намагається прочитати заготовлений текст звернення до виборців, а Кернес дає йому поради, використовуючи ненормативну лексику.