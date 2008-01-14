Екс-міністр Івасюк стверджує, що посадами у МОЗ влада розрахувалася за вибори

Заступником міністра охорони здоров’я - головою тендерного комітету МОЗ став керівник клінічної лікарні "Феофанія" Зіновій Митник.

Екс-урядовець Валерій Івасюк заявляє, що це призначення для нього є знаковим: "Підозрюю, що призначення на цю дуже привабливу посаду (якщо погодитись з тим, що останнім часом МОЗ працювало, по-суті, як каса, то це посада касира, що розпоряджається усіма грошима) є оплатою певних послуг. Пан Митник брав участь у якості керівника відомчої медичної установи у головному політичному дійстві минулого року – у дострокових виборах до Верховної Ради України".

Екс-заступник міністра стверджує, що саме на "Феофанії" лежала відповідальність за недопущення кворуму на засіданнях КС. Детальніше про версії екс-заступника міністра охорони здоров`я читайте в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН