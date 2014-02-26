Прапор Росії знімуть з флагштока Харківської мерії - Кернес

Прапор Російської Федерації, який сьогодні противники знесення пам’ятника Леніну встановили на флагштоку харківської мерії, буде знятий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після сесії Харківської міської ради сказав журналістам міський голова Геннадій Кернес, відповідаючи на питання: "чи буде знятий прапор з міськради".

Читайте такожКернес закликає правоохоронців забезпечити порядок у Харкові

«Так. Я можу сказати, що ніхто не буде його спалювати, ніхто не буде його розривати, ніхто не буде його знищувати, але на фасаді мерії буде розвиватися прапор держави Україна і Харкова», - підкреслив Кернес.

Він розцінив дії протестувальників як провокацію та закликав людей не нагнітати конфлікт.

«Харків – невід’ємна частина України. Наш державний прапор – прапор жовто-синій. Зараз іде ескалація протистояння, яку необхідно погасити. Для мене дуже важливо, щоб ті, хто підтримує сьогодні намір захистити Харків, у тому числі історичні пам’ятники, щоб вони не провокували цю ескалацію, як це сьогодні ми бачили біля стін мерії. Я вважаю, що те, що сьогодні відбулося біля стін, це неправильно, це провокація, в том числі для всього Харкова», - сказав мер.

Читайте такожКернес не буде очолювати виборчий штаб Добкіна

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час сесії Харківської міської ради перед її стінами на площі Конституції проходила акція протесту. Учасники заходу вимагали не демонтувати пам’ятник Леніну на площі Свободи в центрі Харкова. Люди встановили на флагштоку мерії замість прапора Євросоюзу стяг Російської Федерації. Кернеса, який під час сесії вийшов до протестувальників та вимагав зняти прапор Росії, до флагштоку не допустили.