Тягнибок обіцяє жителям Криму, що їхні мовні права не будуть обмежені

Звернення Тягнибока до кримчан розміщено в Інтернеті:

“Я хочу вас усіх запевнити, що, зокрема ми, представники ВО “Свобода”, а також тих політичних сил, які сьогодні представлені в українському парламенті і які сьогодні мають більшість у Верховній Раді України і зараз формують коаліційний уряд, маємо намір збудувати європейську, демокртичну, правову державу”, - зазанчив він.

За словами Тягнибока, “всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати, - це є все повна нісенітниця і брехня, повна маячня, це є намагання нас пересварити між собою”.

“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна”, - заявив Тягнибок.

Він запевнив, що кожен зможе говорити тою мовою, якою він хоче. “Звісно, що є одна державна мова, вона стосується державних органів. Але в побуті ніхто не заважає нікому звертатися тою мовою, якою йому є зручно. Ніхто ніколи не буде переслідувати представників національних меншин. Ніхто не буде обмежувати культурні права, освітні чи будь-які інші, які мають люди, які належать до інших національностей. Хочу вас запевнити, що вся та пропаганда, яка ведеться зараз, ведеться тільки з однією метою - щоб розсварити нас між собою, знищити територіальну цілісність України, розшматувати Україну, позбавити нас єдності”, - наголосив лідер ВО “Свобода”.

При цьому він підкреслив, що “ми є сильні тільки тоді, коли ми є єдиними”. Тягнибок наголосив на необхідності зберегти Україну єдиною заради майбутніх поколінь. “Я прошу вас з лояльністю і розумінням поставитися до наших дій і не слухати всієї тієї брехливої пропаганди, яка сьогодні ведеться”, - закликав Тягнибок.