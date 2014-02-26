Тягнибок обіцяє жителям Криму, що їхні мовні права не будуть обмежені
Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок обіцяє жителям Криму, що жодні їхні права не будуть обмежені, та просить не вірити нісенітницям, що поширюються з метою розсварити населення регіонів України і знищити територіальну цілісність України.
Звернення Тягнибока до кримчан розміщено в Інтернеті:
За словами Тягнибока, “всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати, - це є все повна нісенітниця і брехня, повна маячня, це є намагання нас пересварити між собою”.
“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна”, - заявив Тягнибок.
Він запевнив, що кожен зможе говорити тою мовою, якою він хоче. “Звісно, що є одна державна мова, вона стосується державних органів. Але в побуті ніхто не заважає нікому звертатися тою мовою, якою йому є зручно. Ніхто ніколи не буде переслідувати представників національних меншин. Ніхто не буде обмежувати культурні права, освітні чи будь-які інші, які мають люди, які належать до інших національностей. Хочу вас запевнити, що вся та пропаганда, яка ведеться зараз, ведеться тільки з однією метою - щоб розсварити нас між собою, знищити територіальну цілісність України, розшматувати Україну, позбавити нас єдності”, - наголосив лідер ВО “Свобода”.
При цьому він підкреслив, що “ми є сильні тільки тоді, коли ми є єдиними”. Тягнибок наголосив на необхідності зберегти Україну єдиною заради майбутніх поколінь. “Я прошу вас з лояльністю і розумінням поставитися до наших дій і не слухати всієї тієї брехливої пропаганди, яка сьогодні ведеться”, - закликав Тягнибок.