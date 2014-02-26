Добкін подав у відставку (фото)

Свою відставку Добкін пояснив тим, що йому необхідний час для підготовки та проведення передвиборчої кампанії на пост президента України.

"У зв'язку з необхідністю проходження процедури реєстрації кандидата на пост Президента України та організацією передвиборної кампанії в містах України", - сказано в заяві Добкіна.

На сайті Харківської ОДА також додаеться, що "для забезпечення стабільно сталого функціонування системи життєзабезпечення регіону, для юридичної можливості першому заступнику голови ХОДА (доручаю) виконувати обов'язки керівника регіону".