Генсек НАТО заявив, що членство України не є нагальним питанням для нової влади

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Рамуссен заявив перед засіданням Північноатлантичної ради за участю міністрів оборони країн-членів Альянсу та країн-партнерів.

На запитання, чи повинна Україна бути в НАТО, Расмуссен відповів: "Це мають вирішувати українці. Власне, я не думаю, що це найнагальніший пріоритет нової української влади. Ми всі пам'ятаємо, що ми вирішили на саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році. Ми вирішили, що Україна буде членом НАТО, звичайно, якщо країна цього бажає і якщо відповідає певним критеріям".

Читайте такожГенсек НАТО закликав зупинити кровопролиття в Україні"Отже, Україна має вирішувати, але мені здається, що є більш нагальні зараз пріоритети. Ми готові продовжувати нашу співпрацю з Україною", - додав генсек Альянсу.

Расмуссен також висловив задоволення припиненням насильства в Україні. "На тлі руху України вперед широкий політичний діалог, який поважає демократичні цінності, є ключем. І НАТО поважає суверенний вибір українського народу", - сказав Расмуссен і додав, що "НАТО є щирим другом України. Ми й надалі готові допомагати Україні в демократичних реформах".