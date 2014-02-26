Одного співробітника "Беркута" затримали за катування активіста Гаврилюка - ГПУ
20:22, 26 лютого 2014Політика
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За катування під час акцій протесту в Києві активіста Михайла Гаврилюка затриманий один працівник міліції.
Над Романом Гаврилюком знущався "Беркут" / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.
За його словами, 4 працівників конвойної міліції допитані у рамках розслідування справи про знущання над Гаврилюком, одному з них оголошено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 2 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень) ККУ, затримано та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
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