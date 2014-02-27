У Криму оголосили вихідний, Могильов йде на переговори з терористами

Прем'єр закликав кримчан зберігати спокій, запевняючи, що ситуація під контролем. Про це він заявив в ефірі ДТРК Крим.

За словами Могильова, «влада Криму впорається з цією проблемою», а також оголосив сьогоднішній день вихідним.

«Сьогодні близько 4-ї ранку були захоплені невідомими озброєними поки людьми будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму. Поки ми не можемо сказати, хто ці люди, переговори з ними розпочнуться о 9 ранку. Я буду брати участь у переговорах. Ми будемо оперативно інформувати кримчан про всі події, які будуть розвиватися на сьогоднішній день. Все знаходиться під контролем, йде переговорний процес», - заявив Анатолій Могильов.

Голова Ради міністрів відзначив, що невідомі особи вивели на вулицю людей, які на момент захоплення перебували в будівлях. Агресії по відношенню до ним не проявляли. Співробітникам правоохоронних органів, які знаходилися на охорону будівель, повернуто табельну зброю. У зв'язку зі сформованою ситуацією в Сімферополі оголошено вихідний день. Для врегулювання ситуації в Криму створено штаб.

Анатолій Могильов закликав кримчан не наближатися до захоплених будівель і зберігати спокій, а всі політичні сили - не допустити агресії вулицях міста: «найголовніше для нас - не допустити конфліктів і людських жертв, які були вчора біля Верховної Ради Криму. Тому всі дотримуємося спокій, я глибоко переконаний, що влада Криму врегулює цю ситуацію без наслідків для наших громадян».

Центр журналістських розслідувань