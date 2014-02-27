На Закарпатті стурбовані призначенням одіозного начальника УМВС Турдая

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать численні дописи у мережі Фейсбук та коментарі до цієї інформації, а також виступи активістів.

Наказом в.о. МВС України Арсена Авакова начальника Хустського РВ УМВС України в Закарпатській області Турдая призначено начальником УМВС України в Закарпатській області. Інформацію про призначення розміщено 26 лютого на офіційному сайті МВС України.

Представники Ужгородського Євромайдану підтвердили УНІАН, що з ними ніхто цю кандидатуру не погоджував. Вони наголошують, що якщо її не знімуть, це тільки загострить ситуацію в області.

Це саме підтвердив кореспонденту УНІАН керівник «Правого сектора» в Закарпатті Олександр Сачко. Він зокрема відзначив: «Ніхто не погоджував з громадськістю цю кандидатуру, вона однозначно мала бути погоджена з громадськістю та колективом міліції. Але міліція у нас, як відомо, безхребетна, тому повинні були спитати в депутатів, громадськості тощо. Якщо Турдая таки призначать, ми однозначно не миритимемося з цим».

Обговорення призначення наразі триває у мережі Фейсбук та на місцевих сайтах, люди обурені й нагадують, що саме Турдай «спустив на гальмах» скандальну справу Павла Нагірного у 2012 році, який вчинив ДТП, у результаті якого загинула мати й дочка, ще двоє дітей покалічено.

Активісти місцевого Майдану також повідомляють, що Турдая хочуть швидко представити особовому складу міліції, ймовірно, о 10.00 четверга, 27 лютого. Інформація про це не поширюється, аби ніхто не встиг виступити проти.

Нагадаємо, 25 лютого колектив УМВС Закарпатської області на пропозицію представників «Правого сектору» та «Карпатської Січі» обрати з-поміж себе достойного на посаду керівника попросили повернути їм попереднього начальника Василя Варцабу.

Довідка УНІАН. 19 листопада 2012 року близько 18.00 на окружній дорозі Хуста тодішній директор місцевої філії «Закарпатгазу» Павло Нагірний, який, за свідченнями очевидців, був у стані сильного алкогольного сп’яніння, за кермом джипу Mitsubishi Pajero виїхав на зустрічну смугу та протаранив Daewoo Nexia. У ньому їхали мама і троє дітей: жінка і 7-річна донька померли від численних травм. Ще двоє дітей – 9 і 12 років – отримали численні травми.

Як писали всі закарпатські ЗМІ, справу Нагірного тоді «спустив на гальмах» начальник Хустського РВ УМВС України в Закарпатській області Василь Турдай. Прокуратура Хуста порушила кримінальну справу за ст. 286, ч. 3 ККУ – “порушення правил безпеки дорожнього руху , що спричинило тяжкі наслідки”. Наступного дня після ДТП Нагірний опинився в Берегівському психдиспансері, а невдовзі втік з нього. Після цієї втечі, як повідомляли у прес-службі прокуратури Закарпатської області, кримінальне провадження проти Нагірного поновили, а його оголосили у міждержавний розшук.