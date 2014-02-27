Польща стурбована захопленням органів влади в Криму
11:32, 27 лютого 2014Політика
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Польська влада стурбована сьогоднішнім захопленням озброєними людьми Верховної Ради і уряду автономної республіки у складі України, Криму.
Радослав Сікорський
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі про це сказав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.
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"Ми дуже уважно і з великим занепокоєнням стежимо за розвитком подій у Криму. Озброєні люди отримали контроль над урядовими об'єктами в Сімферополі. Це дуже різкий крок. Попереджаю тих, хто це зробив і тих, хто допоміг це зробити, що таким чином починаються регіональні конфлікти. Це дуже небезпечна гра", - сказав міністр, якого цитує РАР.
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