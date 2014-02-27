Польща стурбована захопленням органів влади в Криму

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі про це сказав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Читайте такожСікорський вважає, що саме Путін переконав Януковича піти на поступки

"Ми дуже уважно і з великим занепокоєнням стежимо за розвитком подій у Криму. Озброєні люди отримали контроль над урядовими об'єктами в Сімферополі. Це дуже різкий крок. Попереджаю тих, хто це зробив і тих, хто допоміг це зробити, що таким чином починаються регіональні конфлікти. Це дуже небезпечна гра", - сказав міністр, якого цитує РАР.