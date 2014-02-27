Невідомі у ВР Криму відмовилися спілкуватися з генконсульством РФ - віце-прем'єр Криму

Люди, які захопили Верховну раду і Раду міністрів Криму, називають себе представниками самооборони російськомовних громадян Криму, вони відмовилися спілкуватися з дипломатами з Генерального консульства Росії в Сімферополі.

Про це повідомив заступник голови Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв.

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«Люди, які захопили адмінбудівлі у Сімферополі, відмовилися спілкуватися з керівництвом Генконсульства РФ», - написав кримський віце-прем'єр на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

Як повідомляв УНІАН, невідомі зі зброєю захопили у четвер вранці будівлі Кримського парламенту і уряду. За даними прем'єра автономії Анатолія Могильова, у кожній з адмінбудівель - по 50 осіб. Їх вимоги досі не озвучені.

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Ті, хто захопив адмінбудівлі, пропускають до парламенту кримських депутатів. Зокрема, спікер республіки Володимир Константінов у будівлі. У ВР автономії засідає президія з порядком денним, який Могильову не відомий.