У Києві активісти принесли під ВР автомобільні шини

Мітингувальники принесли під Верховну Раду декілька десятків автомобільних шин і склали їх перед входом у парламент з боку Маріїнського парку.

Як передає кореспондент УНІАН, на шинах вони наклеїли саморобні плакати з вимогою негайної люстрації влади.

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Люди стоять перед будівлею парламенту в очікуванні прийняття рішень ВР щодо формування Кабінету міністрів.