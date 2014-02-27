У Києві активісти принесли під ВР автомобільні шини
11:51, 27 лютого 2014Політика
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На шинах мітингувальники наклеїли саморобні плакати з вимогою негайної люстрації влади.
Під ВР принесли автомобільні шини
Мітингувальники принесли під Верховну Раду декілька десятків автомобільних шин і склали їх перед входом у парламент з боку Маріїнського парку.
Як передає кореспондент УНІАН, на шинах вони наклеїли саморобні плакати з вимогою негайної люстрації влади.
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Люди стоять перед будівлею парламенту в очікуванні прийняття рішень ВР щодо формування Кабінету міністрів.
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