Янукович попросив захисту у Росії і надалі вважає себе президентом України

Віктор Янукович виступив із заявою, в якій повідомив, що як і раніше вважає себе главою України, і попросив Росію забезпечити його безпеку від дій «екстремістів», що захопили владу в країні.

За його словами, прийняті Верховною Радою рішення нелегітимні, повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Інтерфакс».

Янукович зазначив, що йому і його соратникам погрожували розправою. Він закликав повернути ситуацію в Україні в правове русло і додав, що вважає себе законним главою держави. «Переконаний, що в цих умовах всі прийняті рішення вже незабаром доведуть свою неефективність і не будуть виконані», - заявив Янукович.

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Відсторонений від влади президент зауважив, що жителі південного сходу України і Криму також не сприймають «безвладдя і фактичне беззаконня в країні».