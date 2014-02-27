Янукович заявив, що не наказував армії втручатися в події на Майдані

Віктор Янукович повідомив, що не наказував армії України втручатися у внутрішньополітичні події, що відбуваються, не наказує робити це й зараз. Про це йдеться в його зверненні до українського народу, повідомляє РИА Новости.

"Я як діючий президент не дозволяв збройним силам України втручатися у внутрішньополітичні події, що відбуваються. Наказую це й зараз. У разі, якщо хтось стане віддавати такі накази збройним силам і силовим структурам, такі накази будуть незаконними, злочинними", - йдеться у зверненні Януковича.

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Зміна влади відбулася в Україні в минулі вихідні. Верховна рада відсторонила президента Віктора Януковича від влади, змінила конституцію, що поклала виконання обов'язків президента на спікера Олександра Турчинова та призначила президентські вибори на 25 травня. На цьому тижні Рада змінила ряд міністрів. Янукович заявив, що залишається законно обраним главою держави, а в країні є всі ознаки державного перевороту. Москва вважає, що легітимність рішень Верховної ради викликає сумніви.

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Політична криза вибухнула в Україні наприкінці листопада 2013 року, коли Кабмін оголосив про призупинення євроінтеграції країни. Масові акції пройшли по всій Україні і в січні вилилися в сутички активістів з міліцією. Масштабні вуличні заворушення поновилися в Києві 18 лютого, в результаті загинули більше 80 людей, більше 800 постраждали.