Пайєтт: США мають намір уважно відстежувати ситуацію в Криму

Сполучені Штати Америки мають намір максимально ретельно відстежувати ситуацію в Криму, проте поки що не розглядають навіть гіпотетичних сценаріїв можливого вторгнення іноземних військ на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах Верховної Ради заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

«Що стосується Криму, то Держсекретар Керрі висловився вчора дуже чітко. Він сказав, що США виступають за суверенітет і територіальну цілісність України. Ми думаємо, що демократична і економічно процвітаюча Україна буде цікава для всіх країн, включаючи Росію. Проте ми спостерігатимемо за ситуацією дуже уважно і ретельно», - сказав Пайєтт.

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«Вторгнення – це все ж таки гіпотетична перспектива, і я не хотів би її коментувати. Але я повторю: США виступають за цілісність, суверенітет і територіальну цілісність України», - наголосив посол.

При цьому Пайєтт відзначив, що США висловлюють схвалення процесами, що відбуваються в Україні. «Всі мають пишатися процесами, що відбуваються в країні», - сказав посол.

Глава дипломатичного представництва США перебуває у Верховній Раді України і спостерігає за ходом роботи парламенту, який, як очікується, має схвалити кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду голови уряду, а також сформувати новий склад Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, невідомі зі зброєю захопили у четвер вранці будівлі кримського парламенту і уряду. За даними голови Радміну АРК Анатолія Могильова, в кожній з адмінбудівель - по 50 чоловік, які захопили ці будівлі. Їхні вимоги досі не озвучені.

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Люди, які захопили будівлі, пропускають до парламенту кримських депутатів. Зокрема, спікер республіки Володимир Константинов у будівлі. У ВР автономії засідає президія з порядком денним, який Могильову не відомий.

Водночас, російські ЗМІ обнародували сьогодні заяву від імені Віктора Януковича, в якій він заявляє, що він, як і раніше, вважає себе Президентом України, а рішення, що приймаються Верховною Радою, є незаконними.

Також російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що прохання Януковича про забезпечення його особистої безпеки було задоволене на території РФ.