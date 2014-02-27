Ситуація в Криму вирішиться дипломатичним шляхом - Ярема

"Крим неподільний, це частина України. Вся ситуація в Криму буде вирішена дипломатичним шляхом. Нам не потрібні ніякі силові заходи", - цитує Ярему ZN.ua.

Він наголосив, що влада не піде на провокації. "Ми не підемо на провокації тих сил, які тільки й чекають від нас цього. Вони чекають силових зіткнень, збройних конфліктів. Ми не допустимо цього", - заявив Ярема.

Читайте такожВерховна Рада АРК ініціювала проведення всекримського референдуму

Нагадаємо, 27 лютого на світанку будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму були захоплені озброєними людьми без пізнавальних знаків. Над будівлями вивісили прапори Росії.

Голова РМ Криму Анатолій Могильов у ефірі державного телеканалу закликав до спокою і о 9-й годині почав переговори з терористами. Проте ті відмовилися, пославшись на те, що не уповноважені вести переговори.

Пізніше президія Верховної ради АРК, представників якої ті, хто захопив будівлі, пропустили до будівлі ВР АРК, ініціювала проведення всекримського референдуму з питання "вдосконалення статусу автономії та розширення її повноважень" і виступила з відповідним зверненням.